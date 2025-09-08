ألمانيا: تفتيش سفينة شحن للاشتباه في أنشطة تجسس

فتّش ضباط شرطة من ولايتي شلزفيج-هولشتاين وسكسونيا السفلى سفينة شحن في إحدى بوابات قناة كيل، شمالي ألمانيا، للاشتباه في تورطها في أنشطة تجسس، وفقا لما أعلنه مسؤولون اليوم الاثنين.

وأوضحت النيابة العامة في مدينة فلنسبورج والجهات الأمنية في الولايتين أن عملية التفتيش، التي جرت أمس الأحد، تأتي في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تجسس لأغراض تخريبية، وفق الوكالة الألمانية.

وتشمل التحقيقات أيضا صورا أمنية لمنشآت عسكرية، إلى جانب بحث سبل حماية البنية التحتية البحرية الحيوية في ألمانيا من التهديدات المحتملة.

وتشتبه السلطات في أن طائرة مسيرة أطلقت من السفينة المعنية في 26 أغسطس/آب، وحلقت فوق سفينة تابعة للبحرية الألمانية بهدف جمع معلومات استخباراتية والتقاط صور، بحسب ما صرحت به وزيرة داخلية ولاية شلزفيج-هولشتاين، زابينه زوترلين-فاك.

وقالت الوزيرة: إن "تفتيش سفينة شحن مشبوهة في منطقة بحر البلطيق الألمانية يمثل رسالة واضحة، ويؤكد قدرة دولة القانون لدينا على التحرك" وفق تعبيرها.