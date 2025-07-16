رئيس النواب الأمريكي: ماسك غيّر رقم هاتفه ويتجاهل الرسائل

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن رجل الأعمال وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك غيّر رقم هاتفه وتوقف عن الرد عن رسائله، بعد خلاف حاد بشأن مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق تقدم به الجمهوريون.

وأشعل المشروع خلافا حادا بين ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد صداقة لم تدم طويلا.

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وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، قال جونسون: "أرسلت له رسالة نصية طويلة، وبعدها تبيّن أن رقمه تغيّر. يبدو أن شيئاً ما حدث بعد نوبة الغضب تلك".

ولفت رئيس النواب الأمريكي إلى أن ماسك انسحب فجأة من المحادثات، بعد الخلاف بينه وبين الرئيس ترامب.