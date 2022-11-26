وفاة فلاديمير ماكي وزير خارجية بيلاروسيا عن 64 عامًا

ذكرت وكالة أنباء بيلتا الرسمية، اليوم السبت، أن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي عن 64 عاما.

وقالت بيلتا، "توفي وزير الخارجية فلاديمير ماكي فجأة".

وشغل ماكي منصبه منذ عام 2012.

وحضر ماكي مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفيتية سابقة، في يريفان الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن يلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم الإثنين.

وقبل الانتخابات الرئاسية والاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في بيلاروسيا في 2020، كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلده مع الغرب وانتقد روسيا.

ولكنه غير موقفه بشكل مفاجئ بعد بدء الاحتجاجات، وقال إنها حدثت بإيعاز عملاء غربيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تيليغرام: "نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، وستُنشر التعازي الرسمية قريبا".