هجوم بمسيّرة روسية على مصفاة نفط في أوكرانيا

شنت روسيا هجوما على مصفاة نفط كريمنتشوك بطائرات مسيرة خلال الليلة الماضية، ما تسبب في نشوب حريق، بحسب ما ذكره دميترو لونين، حاكم منطقة "بولتافا" في وسط أوكرانيا، اليوم الأربعاء.

وقال لونين على تطبيق تيليجرام إن "عمليات التكرير في المصفاة توقفت مؤقتاً"، مضيفا أنه لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

وأضاف: "الليلة الماضية هاجم الروس منطقة بولتافا عدة مرات. أبلى نظام دفاعنا الجوي بلاء حسنا في مواجهة الطائرات المسيرة للعدو".

وكانت المصفاة قد تعرضت مرارا للهجوم من روسيا منذ أن أطلقت حربها ضد أوكرانيا في العام الماضي.

وقال الجيش الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 17 من بين 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق أوكرانيا خلال الليل.