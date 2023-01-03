هل يخسر زعيم حزب "شاس" منصبه الوزاري في حكومة نتنياهو الجديدة؟

رجح تقرير عبري، أن يخسر زعيم حزب "شاس" الديني، أرييه درعي، منصبه الوزاري في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك على خلفية الجدل الدائر بشأن توليه المنصب في ظل الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بقضايا فساد.

ويعتبر درعي من أهم حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقدم استقالته مطلع العام الماضي من الكنيست السابق، بموجب صفقة مع الإدعاء العام، تقضي بالحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ، عقب إدانته بالتهرب الضريبي.