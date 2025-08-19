نتنياهو يوجه رسالة لماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة تؤجج "نار معاداة السامية"، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال نتنياهو في رسالة وجهها لماكرون: "دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية هذه، هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء، إنها تكافئ إرهاب حماس، وتزيد من إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود" وفق قوله.

ودعا نتنياهو، فرنسا إلى "استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم، وأن يتم ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 (أيلول)/سبتمبر" المقبل.