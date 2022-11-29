السيدة الأوكرانية الأولى: الروس يستخدمون العنف الجنسي سلاح حرب
طالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا، يوم الإثنين، بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.
وقالت زيلينسكا إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة قد يكون ارتكبها جنود روس.
وأضافت أمام مؤتمر "مبادرة منع العنف الجنسي في النزاع"، المنعقد في لندن، أن التحقيقات هي مجرد "جزء صغير" من العدد الحقيقي لمثل هذه الجرائم التي ترتكب في الحرب الأوكرانية.
وتابعت: "الفرص المتاحة للغزاة اتسعت لإهانة الأوكرانيين، وللأسف فإن العنف الجنسي والجرائم الجنسية هي ضمن ترسانتهم".
وأردفت أمام الوفود في اليوم الأول من المؤتمر الذي تستضيفه الحكومة البريطانية: "الجميع يعلمون بالأعداد الهائلة لحالات الاغتصاب"، مضيفة: "إنهم (الجنود الروس) منفتحون جدا بشأن هذا الأمر".
وأضافت: "لهذا السبب من المهم جدا الاعتراف بهذه الجريمة على أنها جريمة حرب ومحاسبة مرتكبيها".
وقالت: "يجب أن يكون هناك رد عالمي على هذا الأمر. للأسف، مثل جرائم الحرب هذه ستستمر في العالم طالما يعتقد الجنود أنه بامكانهم الإفلات من العقاب".
وأطلقت الحكومة الأوكرانية برنامج دعم لمساعدة ضحايا الحرب، والذي قالت زيلينسكا إنها تأمل أن يكون "خطوة أولى نحو إجراء تحقيق ومقاضاة".
وقالت إن أوكرانيا تتطلع إلى إطلاق مبادرات مماثلة خارج البلاد.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أعلن، الأسبوع الماضي، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا خلال زيارته إلى كييف، بما يشمل الدعم لضحايا العنف الجنسي من قبل جنود روس.
يجمع المؤتمر ممثلين عن حوالي 70 دولة ويستمر حتى الثلاثاء.
والتقت السيدة الأوكرانية الأولى بعد ظهر الاثنين أكشاتا مورتي زوجة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داونينغ ستريت، وقامتا بعد ذلك بتزيين شجرة الميلاد أمام مقر إقامة رئيس الوزراء ورئاسة الحكومة.