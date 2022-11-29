السيدة الأوكرانية الأولى: الروس يستخدمون العنف الجنسي سلاح حرب

طالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا، يوم الإثنين، بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.

وقالت زيلينسكا إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة قد يكون ارتكبها جنود روس.

وأضافت أمام مؤتمر "مبادرة منع العنف الجنسي في النزاع"، المنعقد في لندن، أن التحقيقات هي مجرد "جزء صغير" من العدد الحقيقي لمثل هذه الجرائم التي ترتكب في الحرب الأوكرانية.

وتابعت: "الفرص المتاحة للغزاة اتسعت لإهانة الأوكرانيين، وللأسف فإن العنف الجنسي والجرائم الجنسية هي ضمن ترسانتهم".

وأردفت أمام الوفود في اليوم الأول من المؤتمر الذي تستضيفه الحكومة البريطانية: "الجميع يعلمون بالأعداد الهائلة لحالات الاغتصاب"، مضيفة: "إنهم (الجنود الروس) منفتحون جدا بشأن هذا الأمر".