بعد أن وعدت واشنطن بتقديمه لكييف.. ما هو نظام باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي؟

ما مدى انتشار استخدام النظام؟

قامت رايثيون تكنولوجيز ببناء أكثر من 240 نظام باتريوت تستخدمها حاليا 18 دولة بينها الولايات المتحدة. والطلب على النظام مرتفع في الشرق الأوسط بسبب التهديد الذي تشكله إيران للمنطقة.

وقالت الشركة إن النظام اعترض أكثر من 150 صاروخا باليستيا في القتال منذ عام 2015.

كيف سيساعد باتريوت أوكرانيا؟

قالت أوكرانيا إنها بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي للحماية من وابل الضربات الصاروخية والطائرات المُسيرة من القوات الروسية.

وحتى الآن، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا زوجين من أنظمة صواريخ أرض-جو الوطنية المتقدمة (ناسامس).

ونظام باتريوت مُصمم لاعتراض التهديدات مثل الطائرات والصواريخ الباليستية، لكن يمكنه أيضا إسقاط طائرات "انتحارية" مُسيرة دأبت روسيا على إطلاقها لضرب البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، لكنه سيكون وسيلة مكلفة للغاية لتدمير الطائرات بدون طيار التي لا تكلف سوى آلاف الدولارات.