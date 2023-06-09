لتنسيق الجهود دولياً.. محادثات عسكرية روسية صينية
أجرى رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره الصيني الجنرال ليو تشينلي عبر تقنية الفيديو، دعا خلالها إلى تعزيز الشراكة العسكرية مع الصين.
وقال غيراسيموف في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية: "أنا واثق بأن محادثات اليوم ستساهم في مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع".
وأشار إلى أن "تنسيق جهود روسيا والصين على الساحة الدولية يؤدي إلى استقرار الوضع في العالم"، مرحبًا بتعيين الجنرال ليو تشينلي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، رئيسا لأركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية في الصين.
ودعا الجنرال الروسي غيراسيموف، نظيره الصيني إلى زيارة موسكو، مؤكدًا أن التدريبات العسكرية المشتركة ينبغي أن "تبقى محورا مهما" في التعاون بين البلدين.
ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت الصين وروسيا، دورية عسكرية جوية مشتركة فوق بحري اليابان وشرق الصين، ما دفع كوريا الجنوبية إلى نشر مقاتلات.
وتعززت العلاقات بين موسكو وبكين بشكل وثيق، منذُ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شهر شباط/فبراير 2022، وما أعقبه من عقوبات غربية على الاقتصاد الروسي.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو في شهر آذار/مارس الماضي، حيثُ أعلن أن العلاقات الثنائية "تدخل حقبة جديدة".