لتنسيق الجهود دولياً.. محادثات عسكرية روسية صينية

أجرى رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره الصيني الجنرال ليو تشينلي عبر تقنية الفيديو، دعا خلالها إلى تعزيز الشراكة العسكرية مع الصين.

وقال غيراسيموف في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية: "أنا واثق بأن محادثات اليوم ستساهم في مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع".

وأشار إلى أن "تنسيق جهود روسيا والصين على الساحة الدولية يؤدي إلى استقرار الوضع في العالم"، مرحبًا بتعيين الجنرال ليو تشينلي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، رئيسا لأركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية في الصين.