روسيا تقدم مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها ستقدم مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر، عبر مصر، حجمها 27 طنًّا، تتضمن الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة.

وقال نائب وزير الطوارئ إليا دينيسوف في بيان عبر "تلغرام"، إن "طائرة خاصة، من طراز "إيل-76" ، أقلعت من مطار قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر.