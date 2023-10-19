روسيا تقدم مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر
أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها ستقدم مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر، عبر مصر، حجمها 27 طنًّا، تتضمن الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة.
وقال نائب وزير الطوارئ إليا دينيسوف في بيان عبر "تلغرام"، إن "طائرة خاصة، من طراز "إيل-76" ، أقلعت من مطار قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر.
وأضاف دينيسوف، أن المساعدات الإنسانية الروسية، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، لإرسالها إلى قطاع غزة.
وأوضح أن المساعدات جاءت بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبأمر من الحكومة الروسية.
وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أمس الأربعاء، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان غزة، مشددًا على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.