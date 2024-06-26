النمسا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد طرد صحافية
استدعت النمسا، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الروسية لديها للاحتجاج على قرار "غير مسبوق" اتخذته موسكو بسحب اعتماد أحد العاملين في التلفزيون العام، ردًّا على طرد فيينا صحافية روسية.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فقد تلقّت كارولا شنيدر مراسلة قناة "أو ار اف" منذ أكثر من عشر سنوات، أمرًا بمغادرة الأراضي الروسية، حسبما أفادت الوسيلة الإعلامية التي تعمل لديها والتي باتت بدون أي صحافي في روسيا بعد عقوبة مماثلة صدرت أخيرًا ضدّ موظف آخر لديها.
وندّدت وزارة الخارجية بما وصفته "إجراء غير مبرّر وغير مقبول"، وأفادت في بيان "أنّه هجوم تعسّفي جديد من دون أيّ أساس ضدّ الصحافة الحرّة في روسيا"، مشيرة إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية.
ولجأت موسكو إلى "إجراء انتقامي"، فيما اضطُرّت رئيسة مكتب وكالة تاس الحكومية الروسية في فيينا أرينا دافيديان، إلى مغادرة النمسا، حسبما أعلنت السلطات الروسية. وقالت إنّه لم يتمّ تجديد تصريح إقامتها وسُحب اعتمادها "بحجّة كاذبة".
من جهتها، أشارت فيينا إلى "مخاطر تهدّد أمن البلاد" لتبرير طردها وطرد صحافي ثانٍ في وكالة تاس.
ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، استُهدفت وسائل الإعلام المستقلّة التي تنتقد السلطة بإجراءات قضائية أو بالحظر.
كذلك، استهدف القضاء الروسي صحافيين أجانب بينما اضطرّ آخرون إلى المغادرة، وحظرت موسكو أخيرًا بثّ 81 وسيلة إعلامية أوروبية.
ولطالما بسطت النمسا المتمسّكة بحيادها، السجادة الحمراء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن في ظلّ الحرب، تبنّت الحكومة القضية الأوكرانية وتدهورت علاقاتها مع الكرملين بشكل كبير.