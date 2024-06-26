النمسا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد طرد صحافية

استدعت النمسا، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الروسية لديها للاحتجاج على قرار "غير مسبوق" اتخذته موسكو بسحب اعتماد أحد العاملين في التلفزيون العام، ردًّا على طرد فيينا صحافية روسية.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فقد تلقّت كارولا شنيدر مراسلة قناة "أو ار اف" منذ أكثر من عشر سنوات، أمرًا بمغادرة الأراضي الروسية، حسبما أفادت الوسيلة الإعلامية التي تعمل لديها والتي باتت بدون أي صحافي في روسيا بعد عقوبة مماثلة صدرت أخيرًا ضدّ موظف آخر لديها.

وندّدت وزارة الخارجية بما وصفته "إجراء غير مبرّر وغير مقبول"، وأفادت في بيان "أنّه هجوم تعسّفي جديد من دون أيّ أساس ضدّ الصحافة الحرّة في روسيا"، مشيرة إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية.