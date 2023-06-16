البابا فرنسيس يغادر المستشفى بعد 9 أيام من خضوعه لجراحة

سمح الأطباء للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان بالخروج من المستشفى صباح اليوم الجمعة، بعد تسعة أيام من خضوعه لعملية جراحية لعلاج فتق بالبطن.

وغادر فرنسيس (86 عامًا) مستشفى جيميلي في روما على كرسي متحرك، ولوح للصحفيين والمهنئين على سلامته عند المدخل الرئيس، بينما كان متجهًا إلى سيارة تقف في انتظاره.