قبيل زيارة كوهين لأوكرانيا.. هل ستحسم إسرائيل موقفها من الحرب؟
يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، زيارة العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء.
وسيكون كوهين، الوزير الإسرائيلي الأول الذي يزور كييف منذ الحرب الروسية-الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022.
لكن تلك الزيارة ستعد بمثابة مفترق طريق بالنسبة للعلاقات الإسرائيلية-الأوكرانية من جانب، والعلاقة الإسرائيلية-الروسية من جانب آخر.
ويكمن السبب في أن كييف كانت قد وضعت شروطا وحددت عددا من المطالب لاستقبال كوهين، على رأسها حتمية إعلان الوزير الإسرائيلي خلال زيارته، إدانته العلنية والمباشرة لروسيا.
فتح السفارة بالكامل
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، أن زيارة كوهين تأتي بمناسبة عودة السفارة الإسرائيلية للعمل بكامل طاقتها، بعد أن كانت قد أغلقت أبوابها إبان الغزو الروسي، قبل إعادة افتتاحها الصيف الماضي بشكل جزئي.
وأشارت إلى أن تلك الزيارة تتزامن أيضا مع ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل، لتغيير موقفها الحيادي من تلك الحرب، وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر سياسية إسرائيلية، دون كشف هويتها، أن ثمة مخاوف من استغلال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة كوهين؛ من أجل ممارسة ضغوط إضافية على إسرائيل لتغيير موقفها وتزويد كييف بأسلحة دفاعية أو لتصفية حسابات مع تل أبيب.
واقتبست عن تلك المصادر قولها: "يتعين على وزير الخارجية كوهين أن يضع بالاعتبار أنه سيتعرض لضغوط، وأن الأوكرانيين يرغبون في مواقف علنية تدين روسيا ولا يكتفون بالتصريحات الداعمة لأوكرانيا".
وتطالب كييف أن تتجاوز المساعدات الإسرائيلية البعد الإنساني، وحسب المسؤولين الإسرائيليين "ستطالب أوكرانيا وزير الخارجية الإسرائيلي بأسلحة دفاعية وأنظمة إنذار مبكر".
الصحيفة نقلت عن مصدر دبلوماسي أن ضغوطا أمريكية تُمارَس على حكومة بنيامين نتنياهو؛ لزيادة دعمها العلني لأوكرانيا.
شروط كييف
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلية، في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يعتزم زيارة كييف قريبا.
وأشار إلى أن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية ستستأنف أنشطتها بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.
وفي أعقاب هذا الإعلان، نشرت وسائل إعلام عبرية ما بدت أنها شروط حددتها كييف لاستقبال الوزير الإسرائيلي، منها صدور بيان رسمي وواضح بإدانة الغزو الروسي، ودعم وحدة الأراضي الأوكرانية، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الأسبوع الماضي.
وتريد أوكرانيا أيضا إرسال المئات من الجنود الأوكرانيين الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.
إضافة إلى موافقة تل أبيب على منح كييف قرضا بقيمة نصف مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة كانت قد رفضت تقديم هذا القرض.
الموقع كان قد نوه إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي ربما يوافق على منح كييف قرضا تبلغ قيمته عُشر قيمة القرض المطلوب.
مأزق إسرائيلي
مراقبون كانوا قد أشاروا إلى أن زيارة كوهين المزمعة إلى كييف ستعد بالنسبة للرئيس الأوكراني اختبارا لنوايا الحكومة الإسرائيلية وسياستها تجاه الغزو الروسي.
وكان الموقع الإسرائيلي قد نقل عن مسؤول أوكراني، لم يسمه، أن اجتماعا سيعقد بين كوهين ونظيره الأوكراني، لكن الاجتماع المحتمل بينه وبين الرئيس الأوكراني "سيعتمد على مدى استعداد إسرائيل لاتخاذ خطوات لصالح كييف".
وقال أيضا: "لن يلتقي الرئيس الأكراني مع كوهين من أجل التقاط الصور".
ويخشى مراقبون إسرائيليون أن تلبية شروط كييف، وإدانة موسكو علنا، ستعني زيادة الخلافات بين إسرائيل وروسيا، في وقت تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى إعادة التوازن إلى العلاقة من خلال التواصل مع روسيا.
وأبدى نتنياهو في وقت سابق استعداده للعب دور الوسيط، رغم تأكيده على أنه سيعكف على "دراسة" تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.
وزير الخارجية الإسرائيلي نفسه كان قد استهل عمله في المنصب باجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمر الذي ثار حفيظة كييف، وهو ما عكسته انتقادات أطلقها سفير أوكرانيا في إسرائيل يفغين كورنيتشوك، بعد أن جاء اتصال كوهين بنظيره الروسي دون اتصال مماثل بنظيره الأوكراني.