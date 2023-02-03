روسيا تنفي تقارير عن عرض أمريكا خطة سلام سرية بشأن أوكرانيا

وردا على سؤال عما إذا كان بيرنز قد سافر إلى موسكو أو طرح خطة تتضمن تنازل أوكرانيا عن 20 % من أراضيها، قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف للصحفيين: "هذا التقرير زائف برمته".