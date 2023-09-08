340 مليون دولار.. تمويل من البنك الدولي لمساعدة تشاد في أزمة اللاجئين
أعلن البنك الدولي، في بيان، اليوم الجمعة، عن تمويل جديد قيمته 340 مليون دولار؛ لمساعدة تشاد على مواجهة عدة أزمات، منها 90 مليون دولار للتصدي لأزمة تدفق اللاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور.
يأتي التمويل إضافة إلى تمويل جارٍ تزيد قيمته على 235 مليون دولار؛ من أجل توفير الدعم للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم في تشاد.
وقال البنك إن ما يزيد على 400 ألف مواطن من السودان وتشاد فروا من دارفور إلى شرق تشاد، منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان.
وزاد تدفق المهاجرين من الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية في أحد أفقر دول العالم، كما شكل ضغطا على الموارد الطبيعية.
وذكر البيان أيضا "أن تدفق وفود اللاجئين، إلى جانب قلة المحصول وتبعات تغير المناخ، سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الشهور المقبلة".
وكانت تشاد تستضيف بالفعل ما يقرب من 600 ألف لاجئ قبل اندلاع الصراع في السودان في أبريل نيسان.
وقالت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إنها تتوقع وصول ما يزيد على 1.8 مليون شخص من السودان إلى خمس دول مجاورة بحلول نهاية العام الجاري، وناشدت جمع مليار دولار لتقديم المساعدات إليهم، وسط تقارير تفيد بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، وزيادة الوفيات.