340 مليون دولار.. تمويل من البنك الدولي لمساعدة تشاد في أزمة اللاجئين

يأتي التمويل إضافة إلى تمويل جارٍ تزيد قيمته على 235 مليون دولار؛ من أجل توفير الدعم للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم في تشاد.

وقال البنك إن ما يزيد على 400 ألف مواطن من السودان وتشاد فروا من دارفور إلى شرق تشاد، منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان.

وزاد تدفق المهاجرين من الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية في أحد أفقر دول العالم، كما شكل ضغطا على الموارد الطبيعية.

وذكر البيان أيضا "أن تدفق وفود اللاجئين، إلى جانب قلة المحصول وتبعات تغير المناخ، سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الشهور المقبلة".