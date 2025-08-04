متحدية واشنطن و"الناتو".. موسكو ترفع الحظر عن نشر الصواريخ النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى، في رسالة تحدي للولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في عام 2019، لكن روسيا بقيت ملتزمة قبل القرار الأحدث.

وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك.

ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ديسمبر/كانون الأول إلى أن موسكو ستضطر إلى الرد على ما وصفه "بالإجراءات المزعزعة للاستقرار" من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجال الاستراتيجي.

وقالت الوزارة في بيانها: "بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة".

من جهته، ألقى الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بالمسؤولية على دول حلف "الناتو" في تخلي موسكو عن الوقف الاختياري لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى، قائلا إن بلاده ستتخذ خطوات أخرى رداً على ذلك.

وكتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على موقع "إكس": "بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا".

وأضاف قائلاً: "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا مزيدًا من الخطوات".