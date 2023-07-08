تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجا على خطة التعديلات القضائية

تجددت المظاهرات، مساء السبت، في إسرائيل ضد حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، تنديدا بخطة التعديلات القضائية التي تستعد الحكومة لإقرارها في الكنيست.

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات عدة شملت المدن الرئيسية مثل حيفا وعكا والقدس وبئر السبع، بالإضافة الى التظاهرة الرئيسية في ميدان كابلان وسط تل أبيب.

وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن خطة التعديلات القضائية التي تعتبرها المعارضة الإسرائيلية انقلابا على الديموقراطية والمنظومة القضائية في إسرائيل .

وعملت الشرطة الإسرائيلية على تأمين المظاهرات، عبر بنشر العناصر الأمنية الراجلة والخيالة، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية في المناطق التي تشهد مظاهرات.