تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجا على خطة التعديلات القضائية
تجددت المظاهرات، مساء السبت، في إسرائيل ضد حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، تنديدا بخطة التعديلات القضائية التي تستعد الحكومة لإقرارها في الكنيست.
وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات عدة شملت المدن الرئيسية مثل حيفا وعكا والقدس وبئر السبع، بالإضافة الى التظاهرة الرئيسية في ميدان كابلان وسط تل أبيب.
وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن خطة التعديلات القضائية التي تعتبرها المعارضة الإسرائيلية انقلابا على الديموقراطية والمنظومة القضائية في إسرائيل .
وعملت الشرطة الإسرائيلية على تأمين المظاهرات، عبر بنشر العناصر الأمنية الراجلة والخيالة، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية في المناطق التي تشهد مظاهرات.
كما شهدت إسرائيل، الأسبوع الماضي، تزايدا في حدة المظاهرات والاحتجاجات، بعد أن اعتادت المعارضة الإسرائيلية تنظيم المظاهرات في أيام السبت من كل أسبوع، حيث شهد الأسبوع الماضي تظاهرة كبرى يوم الاثنين أمام مطار بن غوريون.
كما نظمت المعارضة، الأربعاء الماضي، تظاهرة كبرى في تل ابيب احتجاجا على قرارات الحكومة بإقالة قائد شرطة تل أبيب واحتجاجا على خطة التعديلات القضائية، وأعلنت المعارضة الإسرائيلية عن البدء بتنظيم مظاهرات متفرقة ومحدودة أمام منازل نواب الكنيست من حزب الليكود الحاكم.
وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة تنظمها المعارضة، منذ إعلان حكومة نتنياهو اليمينية نيتها إقرار خطة للتعديلات القضائية، وعملت المعارضة الإسرائيلية على تنظيم مظاهرات أسبوعية ضد خطة الحكومة رغم الاجتماعات التي عقدت بين ممثلين عن المعارضة وممثلين عن الحكومة برعاية رئاسة الدولة، للاتفاق على مخرج مرض للطرفين.