logo
العالم

نقاط عبور جديدة.. محادثات "لبناء الثقة" بين قادة قبرص

نقاط عبور جديدة.. محادثات "لبناء الثقة" بين قادة قبرص
غوتيريش يتوسط الرئيس القبرصي وزعيم القبارصة الأتراكالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 2:27 ص

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، إن قادة قبرص المنقسمة على أسس عرقية اتفقوا على مواصلة المناقشات من أجل بناء الثقة، وذلك في نزاع جعل الشريكتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليونان وتركيا، على خلاف منذ عقود.

أخبار ذات علاقة

قبرص: مستعدون لاستئناف محادثات إعادة توحيد الجزيرة حالاً

قبرص: مستعدون لاستئناف محادثات إعادة توحيد الجزيرة حالاً

 وقال غوتيريش، بعد استقبال قادة القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن الجانبين سيمضيان قدما في محاولات فتح نقاط عبور جديدة والتعاون في مبادرات للطاقة الشمسية.

وأضاف: "من المهم تنفيذ كل هذه المبادرات في أقرب وقت ممكن من أجل مصلحة جميع القبارصة".

وكان الجانبان قد اتفقا في لقاء مع غوتيريش في وقت سابق من العام على فتح 4 نقاط عبور إضافية وإزالة الألغام وتشكيل لجنة لشؤون الشباب وإطلاق مشاريع بيئية ومشاريع للطاقة الشمسية.

أخبار ذات علاقة

نصفها يحتفل والنصف "حزين".. 50 عامًا على تقسيم قبرص

نصفها يحتفل والنصف "حزين".. 50 عامًا على تقسيم قبرص

وتوجد حاليًا 9 نقاط عبور على طول خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين الجانبين بطول 180 كيلومترا.

انقسمت قبرص قبل أكثر من 50 عامًا في غزو تركي بعد سنوات من العنف المتقطع بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

وانهارت محادثات إعادة التوحيد في منتصف 2017 ولا تزال في طريق مسدود منذ ذلك الحين.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC