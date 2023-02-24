روسيا: أي عمل عدائي على إقليم ترانسنيستريا في مولدوفا بمثابة الهجوم علينا

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة ودول الناتو والسلطات الأوكرانية من القيام بأي خطوات عدائية تجاه إقليم ترانسنيستريا في مولدوفا.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان، أنه "سيتم اعتبار أي أعمال تشكل تهديدا أمنيا للمواطنين وقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا بمثابة هجوم على روسيا".

وأكدت الوزارة أن "القوات المسلحة الروسية ستستجيب بشكل مناسب لاستفزازات كييف، إن وجدت، وستضمن حماية المواطنين وقوات حفظ السلام في ترانسنيستريا".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تلغرام، أن "نظام كييف كثّف الاستعدادات لغزو ترانسنيستريا"، مضيفة أنّ الغزو سيتمّ "ردّاً على هجوم مزعوم للقوات الروسية من أراضي ترانسنيستريا".

وأضافت أنّ الجيش الروسي رصد "تجمّعا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود" و"نشر مدافع في مواقع إطلاق" و"زيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق أراضي" الجمهورية الانفصالية.

ونفت مولدوفا في بيان أي "تهديد مباشر" من أوكرانيا لمنطقتها الانفصالية الموالية لروسيا.

وكان رئيس وزراء مولدوفا الجديد دورين ريسيان قد دعا مؤخرا إلى انسحاب القوات الروسية من ترانسنيستريا، ما أثار غضب الكرملين، ليرد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بالقول إن على "نظرائنا في مولدوفا أن يكونوا حذرين للغاية" في تصريحاتهم.

وأعلن إقليم ترانسنيستريا انفصاله عن مولدوفا بعد صراع عسكري بدأ في مارس عام 1992 وانتهى بوقف إطلاق النار في يوليو من نفس العام.