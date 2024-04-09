سوناك: السماح للأطفال بتغيير جنسهم "ليس عملًا محايدًا"

استبق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، صدور تقرير "كاس" حول الخدمات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بالتحذير من أن السماح للأطفال بتغيير هويتهم الجنسية قد يؤثر على صحتهم، وفق صحيفة "التايمز".

ويشعر رئيس الوزراء بالقلق من أن السماح للأطفال باستخدام ضمائر مختلفة أو تغيير أسمائهم يمكن أن تكون له تداعيات نفسية وهو بشكل قاطع "ليس عملًا محايدًا"، وفق تعبيره.

وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يوصي تقرير طبيبة الأطفال والرئيسة السابقة للكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، هيلاري كاس، بمنع الشباب من استخدام عيادات البالغين لتغيير الجنس، حتى يبلغوا 25 عامًا.

كما سيناقش تقرير كاس، الذي سينشر يوم غد الأربعاء، الدور المهم للمدارس والتحديات التي تواجهها، علاوة على التأثير النفسي للأطفال الذين يتحولون اجتماعيًا من خلال السماح لهم بتغيير اسمهم وضميرهم حسب الجنس الذي يختارونه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم افتتاح مركزين جديدين لعلاج الشباب الذين يعانون من خلل الهوية الجنسية الشهر الجاري، أحدهما في جنوب إنجلترا والآخر في الشمال، لافتة إلى أنهما تابعان لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.