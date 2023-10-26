صراع الشرق الأوسط محور لقاء صيني أمريكي تمهيدًا لقمة بين بايدن وشي‎

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره "وانغ" في مقر الوزارة اليوم الخميس، وقال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنه سيعمل معه على تفادي اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

ويقول محللو السياسات في الصين والولايات المتحدة إن من مصلحة الجانبين تجنّب حرب أوسع، وإن الصين، وهي مستورد كبير للنفط، لها نفوذ ليس بالهيّن على إيران.

لكن لم يتضح بعد ما إن كانت بكين ستختار فعلًا استغلال هذا النفوذ، ويقول خبراء إن الصين ربما بدلًا من ذلك تقف وتراقب من على الهامش لفترة أطول.