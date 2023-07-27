بلومبيرغ: أدوات في يد الغرب لكسر "حصار الحبوب" على أوكرانيا

قالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن على الغرب استخدام مجموعة من الأدوات لكسر ما وصفته بـ"حصار" روسيا المفروض على الحبوب الأوكرانية.

ووفقًا للموقع، لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "استخدام الإمدادات الغذائية كسلاح خلال حربه في أوكرانيا، وكثّف من هجماته على صوامع الحبوب الأوكرانية والبنى التحتية المرتبطة بها، وانسحب من مبادرة حبوب البحر الأسود".

وأضاف أن "هدف بوتين كان الإضرار بأوكرانيا بينما يسعى إلى انتزاع تنازلات من شركائها، ويختبر إرادتهم".

ولفتت "بلومبيرغ"، إلى وجود "أدوات ينبغي على الغرب استخدامها لمواجهة حصار بوتين ومساعدة أوكرانيا على تعزيز مسارات بديلة لتصدير الحبوب لضمان إخفاق الرئيس الروسي في تحقيق هدفه".

ومن تلك الأدوات "تقوية إمكانيات أوكرانيا للتصدي للهجمات الصاروخية، من أجل الحفاظ على قدراتها الإنتاجية".

ويمكن للاتحاد الأوروبي جعل "ممرات التضامن"، التي تنقل 60% من إنتاج أوكرانيا، أكثر فاعلية من خلال تخفيض فترات الانتظار على الحدود ورفع كفاءة البنى التحتية للمحطات.

واعتبر الموقع، أنه "يتوجب أيضًا على الاتحاد الأوروبي مقاومة الضغوط لتجديد إجراءات (الترانزيت فقط)، التي تمنع الصادرات الأوكرانية من التخزين والبيع في بعض دول الاتحاد الأوروبي الشرقية".

ووفق التقرير، يتوجب كذلك على الحكومات الأوروبية بذل مزيد من الجهود لمساعدة أوكرانيا على إصلاح قطاعها الزراعي من خلال توسيع الطرق، وإزالة الألغام، وتوفير المركبات، وتوسيع منشآت تخزين الحبوب.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، ينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا التحشيد لتحالف دولي يدين أفعال روسيا، ويمارس الضغط على بوتين لتجديد اتفاق الحبوب.

وأشار موقع "بلومبيرغ"، إلى أنه "على القادة الغربيين زيادة الانخراط مع تركيا والصين كونهما شريكين تجاريين ولوجستيين حيويين لروسيا".

المصدر: موقع "بلومبيرغ" الأمريكي