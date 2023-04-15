ماكرون يوقع على تعديل سن التقاعد المثير للجدل

أفادت الجريدة الرسمية للحكومة الفرنسية اليوم السبت بأن الرئيس إيمانويل ماكرون وقع مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونا.

جاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.

وأقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.