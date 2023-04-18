روسيا.. قانون جديد لسحب الجنسية ممن يشوه "سمعة الجيش"

كما يحرم من الجنسية الروسية كل من يدعو لاتخاذ إجراءات ضد وحدة أراضي الاتحاد الروسي، ويشارك في منظمة أجنبية أو دولية غير مرغوب فيها، ويحرض على التطرف.

وضمن القانون حصول الأجانب الذين خدموا في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل على الجنسية الروسية.

كما أصبح يحق لمواطني بيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا وأوكرانيا الذين يعيشون في روسيا الحصول على الجنسية الروسية ضمن إجراء مبسط.