الغاز يتصدّر ملفات زيارة رئيسي إلى روسيا

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهي الزيارة الثانية لرئيسي إلى روسيا منذ توليه منصبه، فيما يتصدر الغاز ملفات الزيارة.

ويرافق الرئيس الإيراني وفدٌ سياسيٌّ واقتصاديٌّ رفيع المستوى، يضم وزير النفط جواد أوجي الذي يزور روسيا للمرة الرابعة.

ووفق ما أعلنته الرئاسة الإيرانية، فإن التشاور حول القضايا الثنائية، خاصة التعاون الاقتصادي، وكذلك مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، سيكون فحوى جدول الأعمال الرئيسي للرئيس في هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا.

وتحضر روسيا الآن بقوة في المشاريع المهمة في مجال النفط، إذ تعمل الشركات الروسية على تطوير سبعة حقول نفطية، فيما منحت العقوبات الغربية على روسيا، الشركات الإيرانية القدرة على الحصول على سوق مناسبة في هذا البلد، إذ تصدر طهران لموسكو كميات ضخمة من مادة "الكاتاليست" الكيميائية، التي تدخل في العديد من الصناعات.

احتياطيات غاز ضخمة

تمتلك إيران وروسيا معًا أكبر احتياطيات من الغاز، وتتمتعان بفرص واسعة للمشاركة بأسواق الطاقة والغاز العالمية. بحسب الإحصائيات الرسمية فإن إيران وروسيا، تمتلكان معًا أكثر من 37% من موارد الغاز في العالم، باحتياطي مكتشف يصل إلى 35 تريليون متر مكعب من الغاز.

وتمتلك روسيا أكثر من 19% من احتياطيات الغاز في العالم، فيما تأتي إيران في المرتبة الثانية بعد روسيا بنسبة 17.1%.

علاقات اقتصادية بقرار سياسي

شهدت العلاقات بين إيران وروسيا دائمًا صعودًا وهبوطًا في فترات مختلفة من التاريخ، فالدولتان اللتان تمتلكان موارد ضخمة من النفط والغاز في العالم، اجتمعتا أحيانًا كشريكين وتنافستا مع بعضهما البعض.

لكن ما هو واضح أن طهران وموسكو اتخذتا قرارًا سياسيًّا، بأن تعملا كحليفين ويتوجا علاقاتهما السياسية بالمجال الاقتصادي خاصة في قطاع الطاقة.

وخلال العامين الماضيين، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية مذكرات تفاهم مع شركات روسية في مجالات مختلفة، أبرزها الاستثمار بتطوير حقول النفط والغاز، واستكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال الإيراني، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال العائم الجديد، وتبادل المنتجات النفطية، وإنشاء خطوط الضغط العالي للتصدير، ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالنفط والغاز.