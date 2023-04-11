أمريكا محرجة.. ما أبرز تسريبات البنتاغون وكيف علق أعداء وأصدقاء واشنطن عليها؟

تسببت تسريبات لوثائق "سرية للغاية" من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإحراج شديد للولايات المتحدة، خصوصًا أنها طالت الأصدقاء قبل الأعداء.

والتسريبات بدأت عبر "ديسكورد" وهي منصة دردشة يستخدمها لاعبو الألعاب الإلكترونية، سرعان ما انتشرت على موقع "تويتر" وتطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي، وكانت أولى الأوراق متعلقة بسير الحرب في أوكرانيا.

وتحدثت تلك التسريبات التي تعود إلى شهر آذار/مارس الماضي، عن خطط معارك القوات الأوكرانية واستعداداتها للهجوم المضاد هذا الربيع.

بعدها بدأت كرة الثلج بالتدحرج، وتوسع نشر التسريبات لتتجاوز أوكرانيا وتصل الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية، ما سبب صدمة لحلفاء واشنطن خصوصا أنها تكشف عن تجسسها عليهم.

وفحوى هذه الوثائق هي تبادل المعلومات الحساسة بين واشنطن ودول أخرى، إلى جانب إحاطات أمنية لكبار المسؤولين بالولايات المتحدة عن أحداث مختلفة حول العالم.