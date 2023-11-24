"أخطاء وتناقضات".. انتقادات متصاعدة لسياسات ماكرون في أفريقيا

تصاعدت الانتقادات الداخلية الموجهة لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أفريقيا، إلى حد وصفها بمجموعة من "الأخطاء والتناقضات".

آخر مظاهر هذه الموجة من الانتقادات تمثلت في مساءلة وزيرين فرنسيين في الجمعية الوطنية، والمطالبة بتجديد الشراكة مع دول القارة وفق تصور جديد، وعدم الاقتصار على "دول الساحل الأفريقي".

وأكد تقرير نشره موقع "ليزيكو" الفرنسي أنّ الحكومة الفرنسية تتعرض لانتقادات غير مسبوقة في ملف إدارة العلاقات مع دول أفريقيا، إذ تعرف باريس بالفعل انتكاسات، خاصة في منطقة الساحل، حيث شهدت ثلاث دول انقلابات، هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وجلبت إلى السلطة مجالس عسكرية معادية لـ"القوة الاستعمارية" السابقة.

وفي جلسة بالجمعية الوطنية الفرنسية لبحث سياسات باريس في أفريقيا قدّم النائبان برونو فوكس من حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وميشيل تابارو من حزب الجمهوريين اليميني، تقرير البعثة الإعلامية البرلمانية إلى الجمعية الوطنية الذي حذر من خطط فرنسا "غير المحسوبة" في أفريقيا.

واستندت الكلمات المختلفة في جلسة ساخنة في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى المقترحات الثلاثين التي تضمنها التقرير.

وصدرت الانتقادات عن النائبة مارين لوبان التي أدانت "غياب سياسة فرنسية عن أفريقيا" وقالت إنه "في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، اختفت هذه السياسة وسط مجموعة من الأخطاء والتناقضات آخرها مغامرة النيجر المشؤومة"، في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز يوليو الماضي.