روسيا تسيطر على قرية جديدة في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا؛ وهو ما يسرّع تقدّمها في المنطقة الصناعية الرئيسة.

أعلنت القوات الروسية مؤخرًا السيطرة على أراض في المنطقة، للمرة الأولى منذ بدأت هجومها في 2022.

ونفت كييف الأسبوع الماضي أيّ تواجد روسي في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، إن الجيش الروسي سيطر على قرية أخرى في المنطقة هي سيشنيف "نتيجة تحرّكات نشطة وحاسمة"، بحسب فرانس برس.

تحاول كييف التصدي لهجوم روسي جديد مع اقتراب مهلة يوم الجمعة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموسكو لتحقيق تقدّم نحو السلام.

ودنيبروبيتروفسك ليست من ضمن المناطق الأوكرانية الخمس التي أعلنتها موسكو أراضي روسية وهي دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا والقرم.

وفي إطار مجموعة مطالب حددتها لأوكرانيا أثناء محادثات في إسطنبول فشلت في تحقيق اختراق، طالبت موسكو باعتراف رسمي بأن هذه المناطق جزءٌ من روسيا، وهو أمر لطالما رفضته كييف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أنه يسعى إلى "سلام دائم ومستقر" في أوكرانيا لكنه شدد على أن شروط موسكو للسلام لم تتغيّر.