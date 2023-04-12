لويد أوستن: لن نهدأ حتى نعرف مصدر تسريب الوثائق

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم في الآونة الأخير لوثائق سرية حتى تعرف مصدره.

وأضاف "أوستن" خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية بعد سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية: "سنواصل التحقيق، ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا ومداه"، وفق "رويترز"