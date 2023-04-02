راهول غاندي يطعن على حكم بسجنه في الهند

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، بأن زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي سيطعن على حكم بسجنه عامين في قضية تشهير رفعها ضده نائب من حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأدانت محكمة في ولاية جوجارات الغربية غاندي، سليل عائلة نهرو-غاندي السياسية البالغ من العمر 52 عاما وزعيم حزب المؤتمر، بالتشهير بسبب تعليقات أدلى بها خلال خطاب ألقاه في العام 2019.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن غاندي قدم التماسًا أمام محكمة في سورات بعد قرار إدانته.

وقال مسؤول كبير بحزب المؤتمر، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز، إن المحكمة ستنظر في الالتماس غدا الإثنين.

واستبعد البرلمان الهندي غاندي بعد إصدار الحكم؛ لأن قانون الانتخابات في الهند ينص على تنحية أي مشرع "يُدان بأي جريمة ويُحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين".