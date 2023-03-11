إيران تعلن إبرام اتفاق لشراء مقاتلات سوخوي-35 من روسيا
قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية السبت، إن طهران توصلت إلى اتفاق لشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي-35 من روسيا.
ويعتبر ذلك توسيعاً لعلاقة البلدين التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الحرب الروسية على أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قولها في نيويورك، إن "طائرات سوخوي-35 المقاتلة مقبولة من الناحية الفنية لإيران، وقد أبرمت إيران عقداً لشرائها".
ولم يتضمن التقرير أي تأكيد روسي للاتفاق، كما لم يكشف عن تفاصيله.
وقالت البعثة إن "إيران استفسرت أيضاً عن شراء طائرات عسكرية من عدة دول أخرى" لم تكشف النقاب عنها، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران في تموز/ يوليو الماضي وشدد على أهمية توثيق العلاقات في مواجهة الضغوط الغربية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها تقول إنها أُرسلت قبل غزو أوكرانيا العام الماضي.
وتنفي موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، على الرغم من إسقاط العديد منها هناك والعثور على حطامها.
ويمتلك سلاح الجو الإيراني بضع عشرات فقط من الطائرات الهجومية، وهي طائرات روسية وأخرى أمريكية متقادمة حصلت عليها قبل الثورة الإيرانية عام 1979.
وفي عام 2018، أعلنت طهران البدء في إنتاج المقاتلة "كوثر" المصممة في البلاد لتستخدمها قواتها الجوية.
ويعتقد بعض الخبراء العسكريين أن هذه الطائرة نسخة من مقاتلة من طراز إف-5 جرى إنتاجها لأول مرة في الولايات المتحدة في الستينيات.
والشهر الماضي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن البيت الأبيض يعتقد أن "روسيا قد تزود إيران بطائرات مقاتلة، ومعدات عسكرية أخرى، في مقابل دعم إيران الواسع لحرب روسيا في أوكرانيا".
وأبلغ كيربي الصحفيين أن الولايات المتحدة "لديها معلومات بأن إيران شحنت معدات مدفعية ودبابات إلى روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني"، وأن روسيا تقدم "تعاوناً دفاعياً غير مسبوق" في مقابل ذلك، بما يشمل الصواريخ والإلكترونيات والطائرات المقاتلة.
وأضاف جون كيربي أن إيران تسعى أيضاً لشراء طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية.