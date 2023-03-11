إيران تعلن إبرام اتفاق لشراء مقاتلات سوخوي-35 من روسيا

وقالت البعثة إن "إيران استفسرت أيضاً عن شراء طائرات عسكرية من عدة دول أخرى" لم تكشف النقاب عنها، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران في تموز/ يوليو الماضي وشدد على أهمية توثيق العلاقات في مواجهة الضغوط الغربية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها تقول إنها أُرسلت قبل غزو أوكرانيا العام الماضي.

وتنفي موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، على الرغم من إسقاط العديد منها هناك والعثور على حطامها.

ويمتلك سلاح الجو الإيراني بضع عشرات فقط من الطائرات الهجومية، وهي طائرات روسية وأخرى أمريكية متقادمة حصلت عليها قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

وفي عام 2018، أعلنت طهران البدء في إنتاج المقاتلة "كوثر" المصممة في البلاد لتستخدمها قواتها الجوية.

ويعتقد بعض الخبراء العسكريين أن هذه الطائرة نسخة من مقاتلة من طراز إف-5 جرى إنتاجها لأول مرة في الولايات المتحدة في الستينيات.