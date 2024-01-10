البيت الأبيض: روسيا أطلقت صواريخ من كوريا الشمالية على أوكرانيا

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن روسيا أطلقت عدة صواريخ من كوريا الشمالية على أوكرانيا في السادس من يناير/كانون الثاني، مضيفا أن الولايات المتحدة ستطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة روسيا.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق، إن روسيا أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى زودتها بها كوريا الشمالية على أوكرانيا مرتين مطلع يناير الجاري.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "هذا تصعيد مهم ومثير للقلق في دعم كوريا الشمالية لروسيا، ونتوقع أن تتعلم روسيا وكوريا الشمالية من عمليات الإطلاق هذه".