بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية في غزة

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة،‭ ‬وجدد مناشدته للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال في موعظته الأسبوعية للحشود في ساحة القديس بطرس: "أرجو بشدة ألّا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع".

وأضاف "يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة".