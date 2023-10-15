بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية في غزة
دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة، وجدد مناشدته للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.
وقال في موعظته الأسبوعية للحشود في ساحة القديس بطرس: "أرجو بشدة ألّا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع".
وأضاف "يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة".
منذ 7 أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".
وجاءت العملية الإسرائيلية ردًّا على هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس وفصائل أخرى من غزة على إسرائيل.
وخلف النزاع آلاف القتلى والجرحى في الجانبين.
وشددت إسرائيل حصارها على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء، وسط مساعٍ عربية ودولية لفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات للسكان.