ما مصير الإصلاحيين في إيران بعد الانتخابات البرلمانية؟

ذكاء الشعب الإيراني

وقال إن تدني المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يعبّر عن "ذكاء الشعب الإيراني"، مبيناً: "أثبت الشعب بذكاء في هذه الانتخابات أنه لن يلعب بعد الآن دوراً في اختيار البرلمان الذي تهيمن عليه الأحزاب المتطرفة".

ولفت حق شناس إلى أن "الأوراق البيضاء والباطلة وضعف إقبال الناس على هذه الانتخابات، بعث رسالة إلى السلطات العليا جميعها، سياسية وغير سياسية، أن هذه الانتخابات هي الأبرد منذ عقود".

وعند سؤاله عن مشاركة بعض الأحزاب الإصلاحية في الانتخابات، أجاب: "اللجنة العليا لرسم السياسات للأحزاب الإصلاحية لا تفرض قرارها على الأحزاب وتترك المجال لكل حزب لاتخاذ القرار، لكن الأهم أن غياب أغلب الأحزاب المهمة أثّر على الوضع في الانتخابات".

وتابع: "الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي رفض حتى الإدلاء بصوته؛ لأن الحركة الإصلاحية تشكلت على قوة صندوق الاقتراع، وخاتمي أو أي شخص إصلاحي يرفض استغلال مشاركته"، متسائلاً: "ما الفرق بين صندوق الاقتراع غير المبني على إرادة الشعب وصندوق الطماطم؟".

الجدير بالذكر أن 4 أحزاب إصلاحية قدمت مرشحين لها ضمن تحالف أطلقت عليه "صوت الأمة"، الذي لم يتمكن من الحصول على مقعد واحد في العاصمة طهران، وقد تزعم هذه القائمة نائب رئيس البرلمان الأسبق علي مطهري.

حزب خاتمي: خيار المقاطعة وارد

من جانبه، ذكر عضو حزب الأمة الإيراني، الذي يتزعمه خاتمي، "محسن عليجاني زماني"، لـ"إرم نيوز"، "نحن فقدنا الأمل بالانتخابات الأخيرة بعدما جرى استبعاد الرئيس السابق حسن روحاني من سباق انتخابات مجلس خبراء القيادة".

وبحسب تعبيره، فإن "عصر الاستبعاد وبدايته بدأ عندما وصل إبراهيم رئيسي إلى السلطة"، منوهاً: "قرار خاتمي والأحزاب الإصلاحية المنضوية في حزب الإصلاح يتمثل في مقاطعة الانتخابات إذا لم تغيّر السلطات قرارها بشأن تدقيق أهلية المرشحين".