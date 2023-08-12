صحيفة: لقاء مرتقب بين نتنياهو وبايدن في "مكان ما" في الولايات المتحدة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قوله إن هناك توقعات بلقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو.

وأضاف أن "التوقعات ترجح أن اللقاء سيكون في وقت ما من الجزء الأخير من خريف هذا العام، وأن يكون في مكان ما في الولايات المتحدة".

وقالت الصحيفة العبرية إن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي أكد فيه كيربي رفض إدارة بايدن لمزاعم نتنياهو المستمرة بأن الرئيس الأمريكي دعاه إلى البيت الأبيض، في محاولة من نتنياهو على ما يبدو لرفع مكانة الاجتماع، وتعزيز مكانته الدبلوماسية التي تضررت بسبب شركائه في التحالف اليميني المتطرف.

وفسرت إجابة كيربي بأنها تشير إلى احتمال عقد الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، والتي يخطط كل من نتنياهو وبايدن لحضورها.