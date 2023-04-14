"تهديد إرهابي كبير" يلغي احتفالات رسمية في روسيا

أعلن الاتّحاد العمّالي الروسي، أكبر تجمّع نقابي في البلاد، إلغاء التظاهرات لمناسبة الاحتفال بعيد العمّال في الأول من أيار/مايو بسبب تهديدات إرهابية كبيرة مفترضة، وسط الهجوم على أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن نائب رئيس اتّحاد النقابات المستقلّة في روسيا ألكنسدر شيرشوكوف قوله "لن تكون هناك مسيرات أو تجمّعات في العاصمة، ولكن من المقرّر عقد اجتماع احتفالي".

وأضاف أنّ القرار اتُخذ من قبل السلطات لأنّ "مستوى الخطر الإرهابي مرتفع أكثر، حتّى في المناطق البعيدة عن مواقع العملية العسكرية الخاصة"، مستخدماً بذلك التعبير الذي أطلقه الكرملين على هجومه على أوكرانيا.

ويتمّ تنظيم احتفالات عيد العمّال، وهي رسمية في روسيا، من قبل النقابات الموالية للسلطة الروسية.

وفي العادة، تقام العديد من التظاهرات الثقافية والسياسية الكبرى في موسكو وضواحيها في يوم عيد العمّال، وهو يوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ هجوم الثاني من نيسان/أبريل الذي أودى بحياة مدوّن عسكري في سانت بطرسبرغ، تشدّد السلطات الروسية على أنّ خطر الإرهاب قد ازداد، متّهمة أوكرانيا والغرب والمعارضة الروسية بالرغبة في تدبير هجمات.

ويحلّ عيد العمّال قبل أيام من العطلة الرسمية الرئيسية في روسيا في التاسع من أيار/مايو، للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية بعروض عسكرية في جميع أنحاء البلاد، كما يُقام أهمّها بحضور الرئيس فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء.

وكان الحاكم الذي نصّبته موسكو في شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، قد أعلن الأربعاء إلغاء جميع الاحتفالات في الأول من أيار/مايو والتاسع منه في شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها روسيا، مشيراً أيضاً إلى "مشاكل أمنية".