لمواجهة التهديد الروسي.. الناتو يتزود بطائرات استطلاع جديدة

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، عزمه استبدال أسطوله من طائرات الاستطلاع أواكس بست طائرات جديدة من طراز بوينغ E-7A Wedgetail، مستمدة من طائرة بوينغ 737، لمواجهة التهديد الروسي بشكل أفضل.

ومن المقرر أن يبدأ تصنيع هذه الطائرات في السنوات المقبلة، ليتم تسليم أول دفعة بحلول عام 2031، وفق ما أفاد التحالف في بيان. ولم يتم الكشف عن قيمة هذه الصفقة، وهي أكبر عملية استحواذ للتحالف في الفترة الأخيرة.

وأعلنت بريطانيا، العام الماضي، شراء ثلاث طائرات من هذا الطراز بقيمة 1,89 مليار جنيه استرليني (حوالي 2.16 مليار يورو) للنسخة الواحدة.