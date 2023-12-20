وزير الدفاع السعودي: المملكة وفرنسا توقعان خطة تعاون
قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في منشور على موقع إكس، اليوم الأربعاء إن وزارتي الدفاع في المملكة وفرنسا وقعتا "خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير".
وأضاف الوزير أنه ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو استعرضا العلاقات الاستراتيجية والتعاون ورؤيتهما المشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) وصول الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له إلى باريس في زيارةٍ رسمية، بناءً على توجيه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت الوكالة أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الفرنسيين، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.