وزير الدفاع السعودي: المملكة وفرنسا توقعان خطة تعاون

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) وصول الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له إلى باريس في زيارةٍ رسمية، بناءً على توجيه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت الوكالة أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الفرنسيين، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.