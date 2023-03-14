موقع عبري: إيران تقيم شبكة رادارات في سوريا للتحذير من استهداف منشآتها النووية

وأوضحت المصادر الأمنية أن "الإيرانيين توصلوا إلى تفاهم مفاده أن رؤية قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بإنشاء قواعد عسكرية وتركيز القوات على الأراضي السورية لن تؤتي ثمارها، لذلك غيروا خطتهم مؤخراً".

وأضافت المصادر في الجيش الإسرائيلي: "الإيرانيون عملوا في العام الماضي على تغيير رؤية قاسم سليماني، وبدؤوا بجمع معلومات أولية عن إمكانية شن هجوم إسرائيلي على البلاد والاستعداد له".

وأكدت ذات المصادر أن إيران شجعت التهريب عبر سوريا تزامناً مع اختفاء رؤية سليماني لإنشاء ميليشيات شيعية موالية لإيران، تضم عشرات الآلاف من المسلحين.

ويعمل الإيرانيون على تهريب بطاريات صواريخ أرض - جو لتشكيل ذراع مكتملة وجاهزة لصد هجوم إسرائيلي في إيران، بحسب الموقع العبري.

وشدد المسؤولون الإسرائيليون على أنه كلما كانت هناك معلومات استخباراتية دقيقة يتم تنفيذ هجوم ضد إيران، مشيرين إلى أنه في العام الماضي تعرضت أهداف إيرانية في سوريا للهجوم كل عشرة أيام تقريباً.