موقع عبري: إيران تقيم شبكة رادارات في سوريا للتحذير من استهداف منشآتها النووية
كشف موقع عبري، اليوم الإثنين، عن قيام إيران بإنشاء شبكة من الرادارات في سوريا للتحذير من أي هجوم واسع من قبل إسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية.
ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن "إيران تعمل على إنشاء شبكة رادارات في سوريا لاستخدامها كذراع إنذار ضد هجوم واسع لسلاح الجو الإسرائيلي ضد المنشآت النووية في البلاد، بحيث تتمركز في المناطق السورية".
وأوضحت المصادر الأمنية أن "الإيرانيين توصلوا إلى تفاهم مفاده أن رؤية قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بإنشاء قواعد عسكرية وتركيز القوات على الأراضي السورية لن تؤتي ثمارها، لذلك غيروا خطتهم مؤخراً".
وأضافت المصادر في الجيش الإسرائيلي: "الإيرانيون عملوا في العام الماضي على تغيير رؤية قاسم سليماني، وبدؤوا بجمع معلومات أولية عن إمكانية شن هجوم إسرائيلي على البلاد والاستعداد له".
وأكدت ذات المصادر أن إيران شجعت التهريب عبر سوريا تزامناً مع اختفاء رؤية سليماني لإنشاء ميليشيات شيعية موالية لإيران، تضم عشرات الآلاف من المسلحين.
ويعمل الإيرانيون على تهريب بطاريات صواريخ أرض - جو لتشكيل ذراع مكتملة وجاهزة لصد هجوم إسرائيلي في إيران، بحسب الموقع العبري.
وشدد المسؤولون الإسرائيليون على أنه كلما كانت هناك معلومات استخباراتية دقيقة يتم تنفيذ هجوم ضد إيران، مشيرين إلى أنه في العام الماضي تعرضت أهداف إيرانية في سوريا للهجوم كل عشرة أيام تقريباً.
في غضون ذلك، أجرى رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مؤخراً محادثات مع ضباط مرموقين في الجيش، وأخبرهم أن التوقع الفوري والانتظار للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية هو في الأساس غير صحيح وخاطئ.
وأضاف هاليفي: "لقد بدأنا حملة داخل الجيش الإسرائيلي ضد المشروع النووي الإيراني على عدة أبعاد وأهداف"، وفق الموقع العبري.