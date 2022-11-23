معارك بين القوات الأوكرانية والروسية على أطراف "كينبورن"

دارت معارك، الثلاثاء، بين القوات الأوكرانية والروسية على أطراف كينبورن، المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو جنوب أوكرانيا، وفقًا للسلطات.

وقال حاكم المنطقة فيتالي كيم الثلاثاء: "لا يزال علينا (استعادة) ثلاث بلدات في شبه جزيرة كينبورن" لتحرير منطقة ميكولايف بالكامل.

وكانت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ناتاليا غومينيوك قد أشارت الإثنين إلى "عملية عسكرية جارية حاليًا في شبه جزيرة كينبورنسكا"، وقالت: "نواصل القتال ولدى توفّر نتائج سنبلغ عنها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وستشكل استعادة الجيش الأوكراني للقرى الثلاث الأخيرة في منطقة ميكولايف من الروس انتصارًا مهمًا لكييف، بعد أيام قليلة على طردها القوات الروسية من خيرسون العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تمكنت روسيا من السيطرة عليها منذ شباط/فبراير. واستولت القوات الروسية على هذه المنطقة منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا أواخر شباط/فبراير.