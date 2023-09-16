أوكرانيا تتوعد السفن الروسية بمزيد من المسيرات

قال وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، إن أوكرانيا ستكون قادرة على شن مزيد من الهجمات بالوحدات المسيرة على السفن الروسية، وذلك بعد سلسلة من الهجمات البحرية في الآونة الأخيرة.

وردًا على سؤال حول الهجمات الأخيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم، أوضح فيدوروف، الذي يلعب دورًا رئيسًا في بناء قطاع الوحدات المسيرة بالبلاد، خلال مقابلة صحفية أمس الجمعة، أنه "سيكون هناك المزيد من الوحدات المسيرة والمزيد من الهجمات وعدد أقل من السفن الروسية.. هذا أمر مؤكد".

وشنت أوكرانيا الأسبوع الماضي عدة هجمات بوحدات مسيرة وصواريخ على أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود بشبه الجزيرة وحولها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها عام 2014.

وفي مؤشر على تنامي الثقة، أعلنت أوكرانيا مؤخرًا مسؤوليتها عن هجمات استهدفت القرم، بعد أن كانت تحجم في الماضي عن تأكيد ضلوعها في تفجيرات لأهداف عسكرية هناك بشكل مباشر.

واعترفت روسيا بتضرر سفينة حربية وغواصة تابعتين لها في هجوم صاروخي أوكراني الأسبوع الماضي، لكنها تقول إنها تصد جميع هجمات الزوارق المسيرة.