الجيش الإسرائيلي يستعد "لعمليات برّية كبيرة" في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته انتشرت في جميع أنحاء البلاد؛ مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، "مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".

وكشف متحدث عسكري إسرائيلي، أن هناك 126 رهينة مؤكدة في قطاع غزة، و 279 وفاة مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي، ومضى قائلًا: "هناك أسابيع صعبة قادمة".