روسيا تعلن اعتراض مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

أعلنت روسيا اعتراض طائرتين مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود، بحسب ما أفاد بيان صادر من وزارة الخارجية الروسية.

وقال البيان، إن طائرتين روسيتين اعترضتا الطائرتين البريطانيتين، حيث استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية فور اقتراب المقاتلتين الروسيتين منهما.

ويأتي الإعلان هذا في وقت قالت فيه موسكو، إن أجهزة الأمن الروسية تبحث ما إذا كان للاستخبارات الغربية أي دور في أحداث 24 يونيو/حزيران التي شهدتها روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي الاثنين، إن محاولة التمرد التي شهدتها بلاده، مؤخراً، من جانب زعيم فاغنر وقواته، لن تؤثر على علاقتها بالدول الصديقة، أما بالنسبة للغرب فالأمر سيان بالنسبة لروسيا.