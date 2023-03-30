طهران تعلق على حكم "العدل الدولية" بشأن أصول إيران المجمدة

اعتبرت إيران، اليوم الخميس، أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن أموالها المجمدة يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، فإن ذلك جاء بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 آذار/مارس يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة"، وفق البيان.