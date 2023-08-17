ألف معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل يدخلون إضرابًا عن الطعام‎

أعلن المكتب الإعلامي للأسرى الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، عن دخول قرابة ألف أسير فلسطيني من كافة السجون الإسرائيلية، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبروها "إجراءات تعسفية" من إدارة السجون الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان مقتضب اطلعت عليه "إرم نيوز"، "إن الإضراب سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الـ7 مساءً اليوم الخميس، وذلك وسط حالة من التوتر الشديد داخل السجون، في ظل تصاعد الإجراءات التعسفية بحق الحركة الأسيرة".