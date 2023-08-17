ألف معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل يدخلون إضرابًا عن الطعام
أعلن المكتب الإعلامي للأسرى الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، عن دخول قرابة ألف أسير فلسطيني من كافة السجون الإسرائيلية، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبروها "إجراءات تعسفية" من إدارة السجون الإسرائيلية.
وقال المكتب الإعلامي في بيان مقتضب اطلعت عليه "إرم نيوز"، "إن الإضراب سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الـ7 مساءً اليوم الخميس، وذلك وسط حالة من التوتر الشديد داخل السجون، في ظل تصاعد الإجراءات التعسفية بحق الحركة الأسيرة".
وكانت لجنة الأسرى والمعتقلين أعلنت سابقا خلال مؤتمر عام عُقد في رام الله ، عن برنامج جديد لتصعيد الاحتجاجات داخل السجون الإسرائيلية، ليشمل إضرابات عن الطعام و غيرها.
وتواصل إدارة السجون الإسرائيلية، إجراءات يعتبرها الأسرى تعسفية بحقّ المعتقلين وخاصة الإداريين، وكان آخرها سلسلة الاقتحامات مفاجئة لأقسام الأسرى الفلسطينيين من أجل إجراءات النقل والفصل بين المعتقلين.
وكان وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، أعلن سابقا عن سلسلة من الإجراءات وصفت ، بحق المعتقلين الفلسطينيين، تشمل تشديد القيود وتضييقات على استخدامات مرافق السجن وحتى العلاجات.
وتشهد السجون الإسرائيلية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين توترا متصاعدا منذ تولي بن غفير حقيبة وزارة الأمن القومي، ومسؤوليته عن السجون الإسرائيلية.