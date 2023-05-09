كندا تعلن طرد دبلوماسي صيني

أعلنت كندا يوم الإثنين، طرد دبلوماسي صيني تتهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان صدر عنها: "قرّرت كندا إعلان تشاو وي شخصا غير مرغوب فيه".

وأضافت: "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية، تم تحذير دبلوماسيين في كندا من أنهم إذا انخرطوا في هذا النوع من السلوك فسيتم طردهم".

وحسب وكالة التجسس الكندية، فإن "تشاو وي متورط في مؤامرة لترهيب النائب المحافظ مايكل تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ".