جو بايدن رئيس يسابق الزمن من أجل "شفاء" أمة محطّمة

حين تولى منصبه، حفل جدول أعمال جو بايدن، الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة، بمهمات صعبة، تعلّق أبرزها بمسألة وجودية: كيف تعيد توحيد صفوف أمة مقسومة بين معسكرين؟.

تسلّم بايدن مهمة صعبة بكل المقاييس، متصدياً لكوفيد-19، جائحة تحدث مرة كل قرن، وتوقف النشاط الاقتصادي، وسلسلة تحديات جيوسياسية من الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، لكنّ الرجل الذي ألحق الهزيمة به عام 2020، دونالد ترامب، تركه أيضًا مع تهديد للديمقراطية غير مألوف منذ السبعينيات على الأقل، وربّما منذ الحرب الأهلية.

قبل أسبوعين من دخوله المكتب البيضاوي، اقتحم حشد من مناصري ترامب الكونغرس في محاولة للحؤول دون المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. وبذلت فرق من محامي ترامب ومشرعون مقربون منه جهوداً حثيثة، في محاولة لقلب النتائج عبر طرق إجرائية.

فوق ذلك كلّه، اضطلع بايدن، وهو في الثامنة والسبعين، بدور مرهق للغاية، في حين أنه في أوقات طبيعية فإن رئيساً أصغر بثلاثة عقود على غرار بارك أوباما، مثلاً، بدا عليه التقدّم في العمر خلال توليه الرئاسة.

ونادراً ما بدت الأمة حينها في وضع هشّ مماثل، لكنّ بايدن، الناجي من نكسات سياسية لا تُعدّ ولا تحصى ومن مآسٍ شخصية، فاجأ العديد من المشككين بقدراته، فأشرف على مرحلة تعاف ناجحة من كوفيد-19 وانتعاش اقتصادي قوي. وجدّد كذلك تحالفات الولايات المتحدة ضد الصين الأكثر عدائية، ويقود استجابة غربية غير مسبوقة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم تعهّده بالعمل لـ"شفاء" الأمة، إلا أن بايدن ذاته يقرّ بأن المهمة لم تنجز بعد، وصرح في كانون الثاني/يناير: "قلت إنني ترشّحت لثلاثة أسباب، أحدها كان استعادة روح أمريكا. والثاني إعادة بناء البلاد، والثالث توحيد البلد. وتبيّن أن الثالث هو الأكثر صعوبة".

انتصارات كبيرة

بالنسبة إلى مؤيديه، بدا أن بايدن هو ما احتاجت إليه البلاد بالضبط بعد ترامب، فهو وسطي بالفطرة ومناصر قديم للخدمة الحكومية ومؤمن بدور الولايات المتحدة كقائد للغرب، لكنّ ذلك لا ينفي حصول خطوات خاطئة، فسرعان ما تحوّل الثناء المبكر على برنامج التلقيح الجماعي ضد كورونا إلى انتقادات مع اجتياح متحورات جديدة للفيروس البلاد عام 2021.