ترامب يواجه موعدًا جديدًا للمحاكمة في دعوى قضائية تتهمه بالاغتصاب

أرجأ قاض أمريكي، اليوم الثلاثاء، لمدة شهرين محاكمة التشهير المقررة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في دعوى من كاتبة تتهمه باغتصابها.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن، يوم العاشر من نيسان/ أبريل 2023، لتحاول "إي. جين كارول" إثبات أن ترامب كذب بإنكاره اغتصابها منذ نحو 27 عامًا في غرفة تبديل ملابس في متجر بيرجدورف جودمان متعدد الأقسام.

ولم يصدر كابلان قرارًا بشأن طلب كارول لعقد محاكمة تجمع بين الدعوى القضائية، التي رفعتها كاتبة العمود السابقة في مجلة إيل، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مع دعوى قضائية رفعتها، الأسبوع الماضي، تتهم ترامب بالضرب.

ورفعت كارول (78 عامًا)، هذه القضية بموجب (قانون الناجين البالغين) الجديد في نيويورك الذي يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي نافذة لمدة عام واحد للتقاضي في اعتداءات مزعومة حدثت منذ فترة طويلة حتى لو كانت قوانين التقادم قد تجاوزاتها.