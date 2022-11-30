ترامب يواجه موعدًا جديدًا للمحاكمة في دعوى قضائية تتهمه بالاغتصاب
أرجأ قاض أمريكي، اليوم الثلاثاء، لمدة شهرين محاكمة التشهير المقررة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في دعوى من كاتبة تتهمه باغتصابها.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن، يوم العاشر من نيسان/ أبريل 2023، لتحاول "إي. جين كارول" إثبات أن ترامب كذب بإنكاره اغتصابها منذ نحو 27 عامًا في غرفة تبديل ملابس في متجر بيرجدورف جودمان متعدد الأقسام.
ولم يصدر كابلان قرارًا بشأن طلب كارول لعقد محاكمة تجمع بين الدعوى القضائية، التي رفعتها كاتبة العمود السابقة في مجلة إيل، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مع دعوى قضائية رفعتها، الأسبوع الماضي، تتهم ترامب بالضرب.
ورفعت كارول (78 عامًا)، هذه القضية بموجب (قانون الناجين البالغين) الجديد في نيويورك الذي يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي نافذة لمدة عام واحد للتقاضي في اعتداءات مزعومة حدثت منذ فترة طويلة حتى لو كانت قوانين التقادم قد تجاوزاتها.
وعارض ترامب (76 عامًا) الجمع بين القضيتين وقال محاموه إنهم لا يعرفون من سيمثله في الدعوى الثانية، وكان ترامب يريد موعد، الثامن من أيار/ مايو 2023، لنظر الدعوى الأولى، وكان التاريخ الأصلي هو السادس من شباط/ فبراير.
وقالت روبرتا كابلان، محامية كارول، إنها مسرورة بالموعد الجديد للمحاكمة وتفهمت قرار تأجيل الحكم في القضية الثانية.
وتسعى كلتا الدعويين إلى الحصول على تعويضات غير محددة.
ولم يرد محامو ترامب على الفور على طلبات التعليق.
وذكرت كارول الاتهام بالاغتصاب في مذكراتها، ورفعت دعوى قضائية ضد ترامب بعد أن ادّعى الرئيس السابق، في حزيران/ يونيو 2019، عدم معرفته بها وقال إنها "ليست ممن أفضلهن".
وتأجلت أول دعوى قضائية لها لأن محاكم الاستئناف تبحث احتمال أن ترامب كان يتصرف باعتباره رئيسًا حين سخر من زعم الاغتصاب.
وإذا كان كذلك حينها، فستصبح الولايات المتحدة هي المدعى عليه ومن ثم ستسقط الدعوى الأولى لأنه لا يمكن مقاضاة الحكومة في قضية تشهير.
وتشمل الدعوى الثانية التي رفعتها كارول أيضًا زعم التشهير في تدوينة على موقع للتواصل الاجتماعي، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، حين كرر ترامب إنكاره ووصف زعم الاغتصاب بأنه "ملفق" و"كذبة".
ومن المحتمل ألا تكون الحصانة مشكلة هنا لأن ترامب لم يعد رئيسًا بعد كانون الثاني/ يناير 2021.