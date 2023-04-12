العقوبات تدفع أكبر شركة طيران روسية لإصلاح طائراتها في إيران ‎‎

وقالت شركة إيروفلوت في بيان: "سيجري أحد مزودي الخدمة أعمال صيانة على طائرة إيرباص إيه330 في إيران تشمل عدة إصلاحات".

وكان منفذ آر.بي.سي الإعلامي أول من أذاع خبر إرسال الطائرة لإيران من أجل صيانتها.

وأضاف البيان: "تمتلك الشركة جميع ما يلزم من موارد مادية وشهادات وخبرات عريضة، لكن أحد مزودي الخدمة سيجري أعمال صيانة بجودة عالية".

ورفضت إيروفلوت ذكر المزيد من التفاصيل ولم تعلن اسم مزود الخدمة الذي سيجري الإصلاحات.