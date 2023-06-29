في خطوة مفاجئة.. بنس الطامح لرئاسة أمريكا يزور أوكرانيا

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية بأن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق زار أوكرانيا بشكل مفاجئ اليوم الخميس ليلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويتنافس مايك بنس على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، طامحاً للوصول لكرسي الرئاسة خلفاً للرئيس الحالي جو بايدن.

وقال بنس في مقابلة مع الشبكة من كييف إن زيارة أوكرانيا "تزيد من عزمي على القيام بدوري وعلى مواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أمريكي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين".

وبنس أول المتنافسين على الترشح للرئاسة من الحزب الجمهوري يلتقي مع زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية.